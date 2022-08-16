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Спорт

В Великих Луках определили победителей всероссийских соревнований по баскетболу

В Великих Луках определили победителей всероссийских соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч», приуроченных ко Дню физкультурника, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по спорту Псковской области.

В соревнованиях приняли участие 164 человека. В числе победителей оказались: среди девушек 2003 года рождения и старше - команда из Локни «Похо торо Моргено», среди девушек 2004-2005 годов рождения - команда «Репейник» из Локни, среди девушек 2006-2008 годов рождения - команда «Триумф» из Локни, среди девушек 2009-2010 годов рождения - команда «Феникс» из Локни, среди девушек 2011 года рождения и младше - команда «Кунья».

Среди юношей в тех же категориях соответственно победили команда «Спартак» из Великих Лук, команда «Поколение чудес» из Невеля, команда «Чупсики» из Новосокольников, «Растишки» из Новосокольников и «Ураган» из Локни.

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