Экопром приступил к вывозу мусора с острова имени Залита. День 1

17:24, 16 августа 2022, ПАИ

Лето - традиционное время наплыва туристов на Талабские острова и в частности на остров имени Залита. Способствовал такому потоку также запуск двух новых катеров до этого архипелага. Ну, а большое количество людей значит и большее количество образующегося мусора.

Вчера ранним утром команда сотрудников отправилась на уборку. Уже к обеду целый корабль был подготовлен к отправке с острова в сторону причала в деревне Большая Толба. Выгрузка с корабля происходит при помощи установки ломовоза. К ТКО, которые образуются на острове от постоянного населения и туристов, бригада «экопромовцев» уже привыкла, но, к их удивлению, под мешками с мусором пряталось много крупногабарита: кровати, ванны, шкафы и прочие остатки мелкого внутреннего ремонта из домов местных жителей.

Так как лето скоро закончится, то надо за этот период максимально вывезти все накопленные отходы. В связи с этим было принято решение провести генеральную уборку острова, которая будет проходить ежедневно до четверга.