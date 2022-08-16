В Псковской области модернизируют пункты пропуска на границах с Эстонией и Латвией

17:31, 16 августа 2022, ПАИ

В Псковской области модернизируют пункты пропуска на границах с Эстонией и Латвией, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Росгранстроя.

В пунктах пропуска «Убылинка» и «Лудонка» на границе с Латвией уже установлены средства визуальной навигации. Стенды и знаки с подсветкой упростят ориентирование на территории.

В пункте пропуска «Куничина Гора» на границе с Эстонией в активной стадии работы по устройству новых весогабаритных комплексов. Оснащение пункта пропуска дополнительным весовым оборудованием позволит автоматизировать транспортный контроль и сократить время проведения таможенными органами контрольных процедур.

На всех погранпереходах ведутся работы по ремонту дорожного покрытия, нанесению разметки, текущему и косметическому ремонту помещений и благоустройству территорий.

Более серьезные работы, нацеленные на увеличение пропускной способности, проводятся в одном из самых загруженных пунктов пропуска на российско-латвийской границе – МАПП «Бурачки». На площадке задействовано 45 рабочих и девять единиц строительной техники. Завершение реконструкции позволит обеспечить пропуск транспорта в соответствии с тенденциями растущего грузопотока (до 2000 автомобилей и до 4000 тысяч человек в сутки).

Реконструкция запланирована еще в трех пунктах пропуска - «Убылинка», «Шумилкино» и «Куничина Гора». С 2022 по 2027 год за счет средств федерального бюджета эти объекты также модернизируют с учетом перспективного роста трафика.