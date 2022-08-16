«Зеркальные» скамейки в Детском парке Пскова планируют обновить
Жители Пскова поделились фотографиями скамеек с пыльным «зеркальным низом» в Детском парке Пскова. Снимки они прислали в редакцию Псковского агентства информации.
Скамейки были установлены около 10 лет назад в рамках реконструкции Детского парка и должны были стать дизайнерским элементом. Но за годы эксплуатации их вид ухудшился и требуется замена.
«Скамейки уже не привести в первозданный вид, потому что это нержавейка, она требует замены. Средств на это пока, к сожалению, нет. Но, как только появится возможность, скамейки в Детском парке обновят», - отметили в Управлении городского хозяйства.
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