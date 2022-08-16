Более 15 тысяч человек умерли от COVID-19 в граничащих с Псковской областью странах

17:59, 16 августа 2022, ПАИ

2 474 575 человек заразилось коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 15 673 летальных исхода с начала пандемии, следует из данных медицинских служб трёх стран.

По состоянию на 16 августа в Эстонии общее количество заболевших COVID-19 достигло 595 228, умерло 2 642 человека. В Латвии 885 310 человек было инфицировано коронавирусом, умерло 5 913 пациентов. В Белоруссии коронавирусом заразилось 994 037 человек, скончалось 7 118.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 596 млн человек, свыше 570 млн человек выздоровело, более 6,4 млн человек умерло. В России зафиксировано 18 931 140 случаев заболевания коронавирусом, 18 172 070 человек вылечилось, 383 237 – скончалось.