Ушедшего из дома 13-летнего мальчика ищут в Опочке

18:07, 16 августа 2022, ПАИ

13-летнего Савелия Берзина разыскивают полицейские в Опочке, сообщается в группе межмуниципального отдела МВД России «Опочецкий» в соцсети «ВКонтакте».

«14 августа он ушёл из дома по месту жительства. Ранее неоднократно уходил», – говорится в сообщении.

На вид мальчику 15 лет, рост 152 сантиметра, худощавое телосложение, лицо овальное, европейского типа, карие глаза, тёмные короткие волосы. Над левой бровью - шрам.

Подросток был одет в голубую футболку, тёмно-зелёные шорты и тёмного цвета шлепанцы. Возможно, при себе имеет флисовую тёмно-зелёную кофту с неоновыми разводами (хаки) и рюкзак.

Может передвигаться на велосипеде, уточнили в ведомстве.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят сообщить по телефонам в МО МВД России «Опочецкий»: 8-811-38-2-22-45 или 8-811-38-2-17-55.