Ушедшего из дома 13-летнего мальчика ищут в Опочке
13-летнего Савелия Берзина разыскивают полицейские в Опочке, сообщается в группе межмуниципального отдела МВД России «Опочецкий» в соцсети «ВКонтакте».
«14 августа он ушёл из дома по месту жительства. Ранее неоднократно уходил», – говорится в сообщении.
На вид мальчику 15 лет, рост 152 сантиметра, худощавое телосложение, лицо овальное, европейского типа, карие глаза, тёмные короткие волосы. Над левой бровью - шрам.
Подросток был одет в голубую футболку, тёмно-зелёные шорты и тёмного цвета шлепанцы. Возможно, при себе имеет флисовую тёмно-зелёную кофту с неоновыми разводами (хаки) и рюкзак.
Может передвигаться на велосипеде, уточнили в ведомстве.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят сообщить по телефонам в МО МВД России «Опочецкий»: 8-811-38-2-22-45 или 8-811-38-2-17-55.
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