В Пустошкинский и Новосокольнический районы доставлены новые автомобили медицинской службы

18:41, 16 августа 2022, ПАИ

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В Псковскую область по программе модернизации первичного звена здравоохранения поступили 15 новых автомобилей медицинской службы. В том числе и в Новосокольнический район, об этом сообщила районная газета «Новосокольнический край»



Как сообщили корреспонденту газеты в Новосокольнической межрайонной больнице, три автомобиля отправятся в Пустошкинский филиал. Они предназначены для фельдшерско-акушерских пунктов, удаленных от райцентра. Одна «легковушка» останется в Новосокольниках и будет закреплена за близлежащими ФАПами — Захарино, Шахниха, Окни.



Lada Granta будут использоваться для медицинской помощи пациентам на дому, перевозки их до больницы, для забора и транспортировки анализов, доставки лекарств и на работу фельдшеров сельских фельдшерско-акушерских пунктов.