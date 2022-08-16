В Великих Луках продолжают очистку реки Ловать от водорослей

19:18, 16 августа 2022, ПАИ

Сотрудники МП «Зеленхоз» продолжают косьбу водорослей в акватории реки Ловать. Об этом рассказал директор МП «Радист» Сергей Макаров, пишет Telegram-канал «Мы из Великих Лук»

Он сообщил, что на сегодняшний день уже обкосили порядка 1000 квадратных метров реки.

Директор предприятия Максим Чумаков рассказал, что следующей точкой очистки станет островок напротив Вечного огня.

Сергей Макаров также напомнил, что во время празднования Дня города в Великих Луках в акватории реки Ловать пройдут развлекательные мероприятия.