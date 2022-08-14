Шесть некоммерческих организаций получат субсидию на реализацию проектов в Пскове
В Пскове определили победителей конкурсного отбора на предоставление субсидий на реализацию социальных проектов на территории города. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.
Конкурс проводится ежегодно среди социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках муниципальной программы. По результатам проверки поступивших заявок конкурсная комиссия определила шесть победителей. Ими стали:
- Псковская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (проект «Реабилитация инвалидов по зрению средствами социокультурной направленности, физической культуры и спорта»);
- Псковская городская организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (проект «Помним о каждом!»);
- АНО ДО Центр развития детей «Вообразилия» (проект «Будущее города – дети»);
- Региональная общественная организация «Федерация панкратиона Псковской области» (проект «Борьба – спорт, доступный всем»);
- Псковская региональная общественная организация «Зоозащита» (проект «Приют «Лесопилка – 2.0.»);
- Автономная некоммерческая зоозащитная организация «ШАНС» (проект «Улучшение условий труда работников АНЗО «ШАНС»).
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