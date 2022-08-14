Шесть некоммерческих организаций получат субсидию на реализацию проектов в Пскове

19:49, 16 августа 2022, ПАИ

В Пскове определили победителей конкурсного отбора на предоставление субсидий на реализацию социальных проектов на территории города. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.



Конкурс проводится ежегодно среди социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках муниципальной программы. По результатам проверки поступивших заявок конкурсная комиссия определила шесть победителей. Ими стали: