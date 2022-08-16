В посёлке Локня начался ремонт улиц
Начались работы по ремонту улиц поселка Локня, сообщает районная газета «Восход».
Подрядчик, выигравший конкурс, на прошлой неделе приступил к ремонтным работам. Приводится в порядок тротуар на улице Первомайская: от дома №33/7 по улице Первомайская до дома №8 по площади Ленина.
Убраны старые бордюры, установлены новые. Проведены подготовительные работы перед асфальтированием. В понедельник рабочие приступили к укладке асфальта.
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