В посёлке Локня начался ремонт улиц

20:46, 16 августа 2022, ПАИ

Начались работы по ремонту улиц поселка Локня, сообщает районная газета «Восход».

Подрядчик, выигравший конкурс, на прошлой неделе приступил к ремонтным работам. Приводится в порядок тротуар на улице Первомайская: от дома №33/7 по улице Первомайская до дома №8 по площади Ленина.

Убраны старые бордюры, установлены новые. Проведены подготовительные работы перед асфальтированием. В понедельник рабочие приступили к укладке асфальта.