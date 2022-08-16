В Псковской библиотеке имени Курбатова открылась выставка книг о профессиях

21:06, 16 августа 2022, ПАИ

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В библиотеке имени Курбатова работает выставка, посвященная выбору профессий. Ее подготовили специалисты отдела технико-экономической и сельскохозяйственной литературы. Об этом ПАИ сообщили методисты библиотеки.

Познакомиться с изданиями можно с 15 по 30 августа на улице Профсоюзной, 2 в кабинете 206 (2 этаж).

Как говорил японский писатель Харуки Мураками, «профессия изначально должна быть актом любви, и никак не браком по расчету». Еще один мудрец заметил: «Счастье есть привилегия целый день заниматься тем, что тебе представляется важным».

«Конечно, найти дело по душе с первой попытки получается не у всех. Но шанс все исправить может и не представиться. Поэтому так важно подойти к выбору осознанно и не в последний момент. Чтобы не ошибиться, советуйтесь с родителями, слушайте свою интуицию. И, конечно, приходите в библиотеку, где много книг о разных профессиях», – пригласили читателей библиотекари.

На выставке можно найти книги о профессии повара, облицовщика, парикмахера-стилиста. Кроме того, на выставке можно получить исчерпывающую информацию о профессиях маляра, штукатура, слесаря-сантехника и многих других.

Вся представленная на выставке литература выдается на дом.