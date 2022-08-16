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Общество

Александр Козловский на форуме «Армия-2022» посетил выставочную территорию великолукского завода «Микрон»

Александр Козловский на международном военно-техническом форуме. Фото: Telegram

Сегодня депутат Госдумы Александр Козловский работал на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» в подмосковной Кубинке. Об этом депутат  рассказал в своём Telegram. Политик посетил стенд великолукского опытного завода «Микрон». На форуме предприятие представило широкий спектр продукции, в том числе и новинки.

«Знаково, что «Микрон» присутствует на таком мероприятии. Открывал форум президент России Владимир Путин. «Микрон» представляет продукцию двойного назначения: для военных и гражданских целей. Приятно, что и в этот раз на форуме они представили новинки», – сказал Александр Козловский.

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