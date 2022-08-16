Александр Козловский на форуме «Армия-2022» посетил выставочную территорию великолукского завода «Микрон»

23:29, 16 августа 2022, ПАИ

Сегодня депутат Госдумы Александр Козловский работал на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» в подмосковной Кубинке. Об этом депутат рассказал в своём Telegram. Политик посетил стенд великолукского опытного завода «Микрон». На форуме предприятие представило широкий спектр продукции, в том числе и новинки.

«Знаково, что «Микрон» присутствует на таком мероприятии. Открывал форум президент России Владимир Путин. «Микрон» представляет продукцию двойного назначения: для военных и гражданских целей. Приятно, что и в этот раз на форуме они представили новинки», – сказал Александр Козловский.