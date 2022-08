Скончался немецкий режиссёр Вольфганг Петерсен

22:18, 16 августа 2022, ПАИ

Немецкий режиссёр Вольфганг Петерсен, известный по таким лентам как «Лодка» (Das Boot), «Идеальный шторм» (The Perfect Storm), «Самолёт президента» (Air Force One) и «Бесконечная история» (The Neverending Story), скончался в возрасте 81 года. Сайт «Канобу» сообщает, что постановщик скончался в своём доме от рака поджелудочной железы.

Петерсен начал свою карьеру в Германии, однако после выхода культовой ленты «Лодка» перебрался в Голливуд. «Лодка» была номинирована на шесть премий «Оскар» (режиссура, сценарий, камера, монтаж, звук, монтаж звука) и принесла Вольфгангу большую известность. После этого фильма режиссёр поставил не менее культовую «Бесконечную историю», снятую по одноимённому роману немецкого писателя Михаэля Энде.

Помимо жены, у Петерсена остались сын Даниэль и двое внуков.