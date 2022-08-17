Музею Псково-Печерского монастыря возвратят исторический облик здания
Полным ходом идут ремонтно-реставрационные работы в музее Псково-Печерского монастыря, сообшает АНО «Возрождение».
Закончилась установка стропильной системы. Начался монтаж кровли. Активно идут отделочные работы на фасадах и внутри здания.
Музей-гостиница Псково-Печерского монастыря (1893 г.) – памятник средовой архитектуры, по адресу г. Печоры, ул. Международная, д. 3
Известно, что гостиница Псково-Печерского монастыря строилась в конце XIX в. при участии ныне прославленного в лике Святых старца Симеона (Желнина).
Со второй половины XX в. в здании размещались в разное время поликлиника, затем филиал Псковского музея-заповедника, музей Псково-Печерского монастыря.
Будет возвращен исторический облик здания и цвет фасадов. Интерьеры приспособят под музейные экспозиции. Появятся стены-трансформеры для передвижных выставок и 3D-визуализации, устройства для поддержания температурно-влажностного режима.
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