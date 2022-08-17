Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Собирать урожай огурцов и чеснока советует сегодня народный календарь

17 августа отмечают память святой Евдокии (в русской традиции – Авдотьи), которая жила в IV веке и была знатной римлянкой, сообщает calend.ru.

В числе 9000 христиан её взяли в плен войска персидского царя Сапора. Находясь в плену, святая проповедовала среди персидских женщин и многих из них обратила в христианство. За это она подверглась жестоким истязаниям, а потом была обезглавлена.

О том, что русские люди ждали от праздника святой Евдокии, хорошо говорят её прозвища: Малиновка, Огуречница, Сеногнойка. В эту пору поспевала дикая малина и детвора спешила в лес с туесами, чтобы набрать побольше сладких ягод.

На Авдотью – последний сбор огурцов. После этого дня они перестают расти. Поэтому рачительные хозяева торопились убрать ботву, пока она не высохла, и сложить её в компостную яму. Собирали также урожай чеснока и лука. И то и другое часто шло вместе с огурцами в засолку.

Сеногнойкой же Авдотью прозвали потому, что в её день часто идут дожди, из-за которых сено мокнет и гниет. «Не иди, где косят, а иди, где просят. Не иди, где жнут, а иди, где ждут», – просили люди в этот день. Сено к Авдотье обычно уже было убрано в копны, но этого мало – даже так оно могло испортиться, нужно было поскорее спрятать его под крышу. «В долгах не деньги, в копнах не сено», – говорили по этому поводу крестьяне.

По этому дню обычно судили, каким будет ноябрь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

17 августа 2022

Светофоры с «белыми пешеходами» и стрелкой введут в России
17 августа 2022

В Псковской области отремонтируют ведущую к границе с Эстонией дорогу

17 августа 2022

Массовые проверки водителей пройдут в Пскове 17 августа
17 августа 2022

Роспотребнадзор прояснил, законны ли платные возвраты на Wildberries
17 августа 2022

Пропавшего месяц назад петербуржца ищут в Псковской области

17 августа 2022

Под стенами Кремля в Пскове развернут двухкилометровый флаг России
17 августа 2022

Псковская область вошла в топ-6 регионов СЗФО по доступности отдыха по программе туристического кешбэка
17 августа 2022

Миллион рублей за третьего ребёнка предложили выплачивать в России

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...