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Общество

Платное ожидание въезда в страну через КПП ввели в Белоруссии

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Систему работы электронной очереди на границе изменили в Белоруссии. Теперь въезжающие в страну на автомобиле должны будут оплатить регистрацию в системе электронной очереди. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий указ, который подписал президент республики Александр Лукашенко.

Согласно документу, бесплатное размещение транспорта в зоне ожидания отменяется «для повышения эффективности работы системы электронной очереди». Возможность платного бронирования времени въезда в пункт пропуска из зоны ожидания также отменена. Вместо этого предусмотрено, что все транспортные средства при их въезде в зону ожидания должны оплатить регистрацию в системе электронной очереди. При этом въезд в зону ожидания будет осуществляться в порядке живой очереди.

Система электронной очереди действует в восьми белорусских пунктах пропуска, в том числе на границах с Польшей, Литвой и Латвией. КПП на границе с Россией в их числе нет.

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