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Общество

Миллион рублей за третьего ребёнка предложили выплачивать в России

Ввести выплату в один миллион рублей за рождение третьего и последующих детей предложила Общественная палата России. Соответствующую инициативу направили в профильную рабочую группу Госсовета, пишет газета «Известия».

По мнению главы профильной комиссии Общественной палаты РФ Сергея Рыбальченко, только за счёт этой меры дополнительно ежегодно будет рождаться более 100 тысяч детей.

Кроме того, в Общественной палате РФ предлагают увеличить до уровня прожиточного минимума ежемесячное пособие для беременных женщин от 30 лет и будущих мам третьих детей. При этом отмечается, что финансовое состояние семьи при выплате пособий учитываться не будет.

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Миллион рублей за третьего ребёнка предложили выплачивать в России

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