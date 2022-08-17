Псковская область вошла в топ-6 регионов СЗФО по доступности отдыха по программе туристического кешбэка

09:03, 17 августа 2022, ПАИ

Псковская область вошла в топ-6 регионов Северо-Запада по доступности отдыха по программе осеннего туристического кешбэка, сообщает ТурСтат.

Продажи по программе осеннего туристического кешбэка пройдут с 25 августа по 10 сентября с заездами с 1 октября по 25 декабря этого года. Максимальная сумма кешбэка составит 20 тысяч рублей, а на Дальнем Востоке - 40 тысяч.

В санаториях Псковской области 12-дневная путевка по кешбэку осенью обойдется, в среднем, в 49 тысяч рублей за проживание, питание и лечение.

Топ-6 на Северо-Западе РФ по доступности отдыха с осенним туристическим кешбэком в этом году составляют Архангельская область, Коми, Вологодская, Мурманская, Новгородская и Псковская области. В этих регионах 12-дневный отдых осенью обойдется от 41 до 49 тысяч рублей.

Для сравнения, в Южном федеральном округе доступным отдыхом может похвастаться только Волгоградская область - 45 тысяч рублей за 12 дней. Курорты Крыма реализуют путевки от 58,4 тысяч рублей в Керчи до 70,3 тысяч рублей в Ялте. В Краснодарском крае здравницы запрашивают за двухнедельный отпуск 58 тысяч в Краснодаре до 83,3 тысячи в Сочи. Отдых в Кавминводах обойдётся от 74,5 тысячи в Железноводске до 82,4 тысячи в Кисловодске. Стоимость путевок в здравницах Северного Кавказа начинается от 48,7 тысячи рублей в Северной Осетии - Алании.