До +33 градусов ожидается сегодня в Пскове
17 августа в Псковской области ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть ветер южных направлений, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Температура воздуха днем составит +28...+33, ночью: +12...+17 градусов.
В Пскове температура днем: +31...+33, ночью: +14...+16. В Великих Луках температура днем: +30...+32, ночью: +12...+14.
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