Пропавшего месяц назад петербуржца ищут в Псковской области
Жителя Санкт-Петербурга, который пропал 22 июля 2022 года, ищут в Псковской области. Об этом сообщается в группе псковского поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в социальных сетях.
34-летний Айрат Рахматуллин в июле ушел из дома и не вернулся.
Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза. Во что был одет петербуржец - неизвестно.
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