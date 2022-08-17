Пропавшего месяц назад петербуржца ищут в Псковской области

09:34, 17 августа 2022, ПАИ

Жителя Санкт-Петербурга, который пропал 22 июля 2022 года, ищут в Псковской области. Об этом сообщается в группе псковского поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в социальных сетях.

34-летний Айрат Рахматуллин в июле ушел из дома и не вернулся.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза. Во что был одет петербуржец - неизвестно.