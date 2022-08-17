60% россиян выступают против усыновления детей иностранцами

09:33, 17 августа 2022, ПАИ

60% россиян уверены, что детям лучше оставаться в России, чем быть усыновленными за рубеж. За десять лет с момента принятия «закона Димы Яковлева» уровень его поддержки вырос на 13%, пишет РБК.

Двухлетний Дима Яковлев погиб 8 июля 2008 года, когда его приемный отец Майлс Харрисон оставил мальчика закрытым в машине на 9 часов при 50-градусной жаре. Ребенок погиб от удушья и перегрева. Тремя месяцами ранее он был усыновлен из Псковской области, из Печорского дома ребенка. За гибель мальчика Харррисону грозило 10 лет тюрьмы, но в США его признали полностью невиновным.

В конце 2012 года в России в Госдуму внесли законопроект, одна из поправок к которому запрещала гражданам США усыновлять российских детей. Закон получил название в память о Диме Яковлеве. Депутат Вячеслав Никонов предложил посвятить его памяти всех погибших в США усыновлённых детей из России. 28 декабря 2012 года закон подписал президент РФ Владимир Путин, с 1 января 2013 года он вступил в действие.

Еще 32% опрошенных ВЦИОМ высказались в пользу иностранного усыновления. 25% сторонников запрета считают, что судьбу сирот нужно решать по принципу «где родился, там и пригодился», то есть дети должны оставаться в своей стране. Еще 13% считают, что российским детям небезопасно оставаться за рубежом, почти столько же уверены, что приоритет должен быть у российских усыновителей — 12%. По 7% сообщили, что их беспокоят однополые отношения, которые могут стать отрицательным примером для усыновленных детей, или что таких детей могут воспитать с чувством ненависти к России. Среди других вариантов звучали также русофобские настроения за рубежом, другой менталитет и культура (по 6%), сложность контроля за иностранными усыновителями, поддержка правительственных решений, недоверие к иностранным усыновителям (по 5%).



Женщины выступали против усыновления иностранцами чаще мужчин (62% против 60%). Поддержка этого запрета растет пропорционально возрасту: среди людей 18–24 лет его поддерживают 20%, среди россиян старше 60 лет — 81%. На мнение по этому вопросу влияет и место проживания респондентов: жители Москвы и Санкт-Петербурга чаще говорят о необходимости международного усыновления (53% против 16% среди жителей села). В два раза чаще «за» выступают и россияне с высшим образованием (40% против 21% в группе с неполным средним образованием).



Те, кто выступает за иностранное усыновление, объясняли, что дети лишаются возможности обрести семью и могут остаться в детском доме (30%). Еще 9% заявили, что «дети важнее политики, их нельзя вмешивать в политику», и по 8% указали, что так у детей есть шанс на лучшую жизнь и что не должно быть недружественных стран.



По данным Минпросвещения, с 2013 года, когда был принят «закон Димы Яковлева», число российских детей-сирот, усыновленных иностранными гражданами, стремительно снижалось. Если в 2010 году их было 3,3 тыс. человек, то в 2020 году — 38.