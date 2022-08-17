Роспотребнадзор прояснил, законны ли платные возвраты на Wildberries

09:49, 17 августа 2022, ПАИ

Роспотребнадзор заявил, что возврат товаров за определенную стоимость на Wildberries не противоречит законам, но есть несколько исключений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрея Пучковского.

«Сам по себе возврат товаров на возмездной основе не противоречит закону, если потребителем не заявлено, что они имеют проблемы с качеством или их описание содержало недостоверную информацию», - отметил Андрей Пучковский.

Также в ведомстве подчеркнули, что продавец не вправе манипулировать ценой возврата, завышая ее. При этом стоимость не регламентируется, но покупателя должны проинформировать о ней заранее.

Покупать товар на сервисах без указания подробной информации о стоимости самого товара, его возврате, порядке оплаты и дополнительных услугах не рекомендуется.

Ранее сообщалось, что компания Wildberries увеличила стоиомость возврата крупногабаритного товара до одной тысячи рублей.