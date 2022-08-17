ФК «Псков» сыграл с «Ленинградцем» вничью

09:43, 17 августа 2022, ПАИ

ФК «Псков» провёл очередной домашний матч в рамках 9-го тура чемпионата Северо-Западного федерального округа. Псковичи сыграли с СШ «Ленинградец» вничью. Об этом сообщается в группе в социальных сетях псковского футбольного клуба.

Напомним, что 16 августа на стадионе «Машиностроитель» прошел матч псковского и ленинградского футбольных клубов. По итогам восьми туров на счету ФК «Псков» семь побед и одно поражение, сейчас команда занимает второе место в турнирной таблице.

СШ «Ленинградец», представляющая Ленинградскую область, имеет в своём активе три победы, две ничьи и три поражения и находится на пятом месте с 11 баллами, уступая «Пскову» 10 очков.