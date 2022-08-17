Массовые проверки водителей пройдут в Пскове 17 августа

09:52, 17 августа 2022, ПАИ

Массовые проверки водителей пройдут на территории города Пскова 17 августа с 15:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

Цель их проведения - предупреждение грубых нарушений правил дорожного движения.

«Особое внимание будет уделено пресечению фактов управления транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена», - отметили в ведомстве.