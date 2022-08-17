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Общество

Введение уголовного наказания за пропаганду нетрадиционных ценностей обсудят в Госдуме

В Госдуме планируют обсудить законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей и возможность введения мер уголовного наказания. Об этом РИА Новости сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина.

Ранее депутаты башкирского парламента предложили бороться с распространением идеологии бездетности среди детей, а группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение законопроект о запрете показа фильмов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.

«Башкирские коллеги предложили внести поправки только в закон о защите детей от СМИ, я считаю, что надо делать шире... Действующие законы предполагают только административное наказание, а может, пора уже и в Уголовный кодекс поправки вносить – вот это будем обсуждать осенью», - рассказала Нина Останина.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также заявил, что законопроекты вынесут на обсуждение и смогут принять в период осенней сессии.

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