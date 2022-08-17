Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Связисты ЗВО ретранслируют эфир радио «Жизнь» украинским военным

Специалисты мобильного радиокомплекса Западного военного округа транслируют радиосигналы для ВСУ и населения освобожденных территорий Украины, сообщается на сайте Минобороны.

«Мобильный радиокомплекс на базе бронеавтомобиля «Тигр» слышен в радиусе как минимум 15 километров. В эфире радио «Жизнь» — популярная музыка, актуальные новости и главное — подробные инструкции, как выжить. Адресованы они военнослужащим Украины: «Радио «Жизнь», инструкция! Солдаты и офицеры ВСУ, ваше сопротивление бесполезно», — говорится в сообщении.

Связисты уверены, что радио «Жизнь» слышат и слушают за линией фронта. Но тех, кто ведет украинских солдат на убой, эта волна пугает, поэтому ее пытаются заглушить.

«Солдаты и офицеры Вооруженных сил Украины, ваше дальнейшее сопротивление бесполезно. Выберите жизнь, прекратите сопротивление и сдайтесь русским войскам. Ознакомьтесь с текстом Женевской конвенции о защите гражданского населения в ходе военных действий. Российская сторона соблюдает данный договор и следит за его выполнением», — приводит Минобороны текст радиооповещения.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую народную республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

17 августа 2022

Светофоры с «белыми пешеходами» и стрелкой введут в России
17 августа 2022

В Псковской области отремонтируют ведущую к границе с Эстонией дорогу

17 августа 2022

Массовые проверки водителей пройдут в Пскове 17 августа
17 августа 2022

Роспотребнадзор прояснил, законны ли платные возвраты на Wildberries
17 августа 2022

Пропавшего месяц назад петербуржца ищут в Псковской области

17 августа 2022

Под стенами Кремля в Пскове развернут двухкилометровый флаг России
17 августа 2022

Псковская область вошла в топ-6 регионов СЗФО по доступности отдыха по программе туристического кешбэка
17 августа 2022

Миллион рублей за третьего ребёнка предложили выплачивать в России

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...