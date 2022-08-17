Связисты ЗВО ретранслируют эфир радио «Жизнь» украинским военным
Специалисты мобильного радиокомплекса Западного военного округа транслируют радиосигналы для ВСУ и населения освобожденных территорий Украины, сообщается на сайте Минобороны.
«Мобильный радиокомплекс на базе бронеавтомобиля «Тигр» слышен в радиусе как минимум 15 километров. В эфире радио «Жизнь» — популярная музыка, актуальные новости и главное — подробные инструкции, как выжить. Адресованы они военнослужащим Украины: «Радио «Жизнь», инструкция! Солдаты и офицеры ВСУ, ваше сопротивление бесполезно», — говорится в сообщении.
Связисты уверены, что радио «Жизнь» слышат и слушают за линией фронта. Но тех, кто ведет украинских солдат на убой, эта волна пугает, поэтому ее пытаются заглушить.
«Солдаты и офицеры Вооруженных сил Украины, ваше дальнейшее сопротивление бесполезно. Выберите жизнь, прекратите сопротивление и сдайтесь русским войскам. Ознакомьтесь с текстом Женевской конвенции о защите гражданского населения в ходе военных действий. Российская сторона соблюдает данный договор и следит за его выполнением», — приводит Минобороны текст радиооповещения.
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