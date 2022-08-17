В Псковской области отремонтируют ведущую к границе с Эстонией дорогу

10:29, 17 августа 2022, ПАИ

До конца ноября 2022 года в Псковской области отремонтируют участок автомобильной дороги граница с Эстонской Республикой – Печоры – Изборск. Информация размещена на сайте госзакупок 16 августа.

Из документов следует, что отремонтируют семь километров автодороги — с 12-го по 19-й километр. Максимальная цена контракта - 160 миллионов 282 тысячи 705 рублей. Заказчиком выступает ГБУ «Управление автомобильных дорог Псковской области».

Срок окончания подачи заявок — 1 сентября. Согласно техническому заданию, подрядчик должен закончить работу на этом участке дороги к 28 ноября 2022 года.

Ранее сообщалось, что до конца августа 2023 года в Псковской области полностью отремонтируют автомобильную дорогу граница с Эстонской Республикой – Печоры – Старый Изборск. В первую очередь подрядчик приступит к работам на отрезке дороги с 19-го по 23-й км, который примыкает к федеральной трассе А-212 Псков – Изборск до границы с Эстонией.