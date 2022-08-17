3 из 4 псковичей в отпуске отвлекаются на решение рабочих вопросов

10:36, 17 августа 2022, ПАИ

3 из 4 псковичей в отпуске отвлекаются на решение рабочих вопросов: 35% — часто, еще 4 из 10 — время от времени, сообщает сервис SuperJob.

Больше всего тех, кто вынужден посвятить часть отпуска работе, среди псковичей с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц (86%). Не сталкиваются с подобной необходимостью 14%. Принципиальной позиции не работать во время отпуска придерживаются 5%.



Тех, кому часто приходится решать рабочие вопросы во время законного отпуска, больше всего среди главных бухгалтеров (58%) и менеджеров по продажам (55%). Из принципа не работают во время отдыха 11% врачей, 9% программистов и 8% медицинских сестер.