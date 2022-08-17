Спортшколы в России смогут получить статус образовательных организаций
Спортивные центры и школы смогут оформлять лицензии на образовательную деятельность, а тренеры, работающие в этих учреждениях, – получать статус педагогических работников со всеми их правами, обязанностями и социальными гарантиями с 2023 года, сообщается в Telegram-канале правительства России.
В настоящее время утверждены правила выдачи таких лицензий в упрощенном порядке – для этого будет достаточно подать заявление в Рособрнадзор. Сделать это нужно до 1 сентября 2023 года.
Лицензии, полученные в упрощенном порядке, будут действовать полгода, затем спортивные центры и школы смогут получить их на неограниченный срок.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
17 августа 2022
Выставка проектов благоустройства набережной у Гремячей башни открылась в медиацентре ПАИ