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Общество

Юный музыкант из Печор стал призером конкурса онлайн-лагеря «Поколение М»

Компания «МТС» завершила последнюю смену летнего онлайн-лагеря для подростков в рамках проекта «Поколение М». Арсений Данилов, школьник из города Печоры Псковской области стал призером конкурса, проходившего в рамках музыкальной смены.

Лагерь «Поколения М» в формате онлайн проходил с 11 до 31 июля в официальном телеграм-аккаунте проекта. Как и в обычном лагере, весь период «онлайн-каникул» был разбит на смены, посвященные определенной творческой тематике – музыке, фото и рисованию. Познавательные уроки и мастер-классы для подростков проводили известные артисты, вокалисты, танцоры, фотографы и блогеры, а каждую неделю звездное жюри определяло лучших. Всего в проекте приняло участие более 400 ребят со всей России.

Печорский школьник выиграл приз за успешное выполнение заданий музыкальной смены. Арсений битмейкер, давно занимается музыкой, играет на гитаре, а с недавних пор осваивает вокал. Выполняя задания конкурса, Арсений исполнил песню Юрия Шатунова «Белые розы» под собственный аккомпанемент, а также создал ремейк попупярного летнего хита Хабиба.

«Радует, что псковские ребята стали еще активнее участвовать в различных проектах «Поколения М» - в этом году мы предложили ребятам из региона не только участие в конкурсах по разным направлениям, но и онлайн-прослушивание в ГИТИС, и три смены в цифровом летнем лагере. Благодаря онлайн-формату дети из любой точки региона получают новый опыт и возможности для творческого развития. А кроме того, проект «Поколение М» включает в себя и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных заданиях от российских звезд по разным направлениям. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей», - прокомментировала Ольга Рябченко, директор МТС в Псковской области.

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