Национальный центр развития искусственного интеллекта появится в России

11:31, 17 августа 2022, ПАИ

Национальный центр развития искусственного интеллекта при правительстве России начнёт работу в сентябре. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время пленарного заседания «Искусственный интеллект. Национальная консолидация во имя созидания» в рамках форума «Армия–2022», сообщает РИА Новости.

«В сентябре в России будет запущен Национальный центр развития искусственного интеллекта при правительстве Российской Федерации. Центр станет ключевой площадкой для поиска и анализа эффективных ИИ-решений для бизнеса, науки и государства», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер также отметил, что центр развития искусственного интеллекта будет способствовать и раскрытию компетенций более двух тысяч участников системы ИИ: исследовательских институтов, органов власти, технологических корпораций, сообществ и разработчиков.