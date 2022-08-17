Псковичи примут участие в Детском культурном форуме

11:55, 17 августа 2022, ПАИ

Творческая делегация от Псковской области примет участие в Детском культурном форуме, который пройдет с 24 по 28 августа в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, форум проводят для выявления и признания талантливых детей, проявивших выдающиеся способности в области культуры и искусства, а также открытия новых возможностей для межкультурного диалога и демонстрации достижений культуры России среди самых маленьких деятелей искусства.

В состав делегации Детского культурного форума от Псковской области по различным номинациям включены: «Изобразительное искусство» — Балуева Алена (Детская художественная школа города Пскова»), «Музыкальное искусство» — Новикова Прасковья (Детская школа искусств города Великие Луки), «Музейная деятельность» — Шляц Алена (Музей истории Невеля), «Театральное искусство» — Макарова Анастасия (Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества), «Кино и анимация» — Маринов Дмитрий (Детская школа искусств города Порхова), «Хореографическое искусство» — Леоненкова Полина (Дом культуры Ленинского комсомола, Великие Луки), «Традиционные и новые медиа» — Рыбьянова Екатерина (театральной студия «Четвертая стена» Родинского дома культуры).

Программа форума включает фестивальную и деловую части, секции по направлениям, панельные дискуссии, мастер-классы, экскурсии. К участию в мероприятии планируется привлечь известных деятелей культуры.

С 28 по 30 августа участники Детского культурного форума в рамках программы «Моя Россия — моя Москва» также посетят различные объекты культуры и искусства Москвы.

Организатором Детского культурного форума выступает Министерство культуры РФ при поддержке правительства Москвы, Министерства просвещения РФ, Министерства промышленности и торговли России, ВДНХ. Партнерами мероприятия стали проект «Большая перемена», Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького, «Союзмультфильм», «Лига юных журналистов», мультимедийные парки «Россия – Моя история».