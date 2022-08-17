Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Псковичи примут участие в Детском культурном форуме

Творческая делегация от Псковской области примет участие в Детском культурном форуме, который пройдет с 24 по 28 августа в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, форум проводят для выявления и признания талантливых детей, проявивших выдающиеся способности в области культуры и искусства, а также открытия новых возможностей для межкультурного диалога и демонстрации достижений культуры России среди самых маленьких деятелей искусства.

В состав делегации Детского культурного форума от Псковской области по различным номинациям включены: «Изобразительное искусство» — Балуева Алена (Детская художественная школа города Пскова»), «Музыкальное искусство» — Новикова Прасковья (Детская школа искусств города Великие Луки), «Музейная деятельность» — Шляц Алена (Музей истории Невеля), «Театральное искусство» — Макарова Анастасия (Бежаницкий центр развития творчества детей и юношества), «Кино и анимация» — Маринов Дмитрий (Детская школа искусств города Порхова), «Хореографическое искусство» — Леоненкова Полина (Дом культуры Ленинского комсомола, Великие Луки), «Традиционные и новые медиа» — Рыбьянова Екатерина (театральной студия «Четвертая стена» Родинского дома культуры).

Программа форума включает фестивальную и деловую части, секции по направлениям, панельные дискуссии, мастер-классы, экскурсии. К участию в мероприятии планируется привлечь известных деятелей культуры.

С 28 по 30 августа участники Детского культурного форума в рамках программы «Моя Россия — моя Москва» также посетят различные объекты культуры и искусства Москвы.

Организатором Детского культурного форума выступает Министерство культуры РФ при поддержке правительства Москвы, Министерства просвещения РФ, Министерства промышленности и торговли России, ВДНХ. Партнерами мероприятия стали проект «Большая перемена», Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького, «Союзмультфильм», «Лига юных журналистов», мультимедийные парки «Россия – Моя история».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

17 августа 2022

Юный музыкант из Печор стал призером конкурса онлайн-лагеря «Поколение М»
17 августа 2022

Старинные ступени нашли под крыльцом храма в Псковской области
17 августа 2022

Выставка проектов благоустройства набережной у Гремячей башни открылась в медиацентре ПАИ
17 августа 2022

Реставрация церкви Святого Лазаря в Печорах начнётся в августе
16 августа 2022

Скончался немецкий режиссёр Вольфганг Петерсен
16 августа 2022

Псков на картинах художников: для молодёжи проведут интеллектуальный квест
16 августа 2022

Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» пройдёт в конце августа
16 августа 2022

Псковские учителя приняли участие в телеигре на канале «Культура»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...