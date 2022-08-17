Великолучане столкнулись с новым видом мошенничества

14:42, 17 августа 2022, ПАИ

О новой схеме мошенничества в сфере трудоустойства сообщили жители Великих Лук. Неизвестные якобы набирают персонал для работы на футбольном стадионе. Пост об этом опубликован в группе «Подслушано Великие Луки × Чёрный список × ПВЛ» в соцсети «ВКонтакте».

В тексте говорится, что мошенники опубликовали объявление в одном из городских сообществ в ВК. Вакансия предлагается гражданам от 16 лет без особых критериев отбора. За смену «работодатели» обещают 3 500 рублей. Но, чтобы стать кандидатом, необходимо оплатить изготовление и доставку бейджа в размере 469 рублей для прохода на стадион и оплаты рабочих смен. С подобной схемой мошенники выкладывают объявления по всей России, а сами представители футбольных стадионов заявляют, что не ведут набор с дополнительной оплатой индивидуального пропуска.

«Будьте внимательны, не откликайтесь на подобные публикации и ни в коем случае не переводите деньги незнакомым людям!» — рекомендуют сотрудники, работающие на одном из стадионов.