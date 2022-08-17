Способы профилактики онкозаболеваний назвали псковичам

11:52, 17 августа 2022, ПАИ

Способы профилактики онкозаболеваний назвали в комитете по здравоохранению Псковской области. Согласно многочисленным исследованиям, генетика и ряд других факторов, не зависящих от людей, способствуют развитию заболевания лишь в 30% случаев, сообщили в Telegram-канале комитета.

Для того чтобы сократить риск развития рака на 70%, специалисты рекомендуют отказаться от курения и употребления любой никотиносодержащей продукции и алкоголя. Также необходимо правильно питаться, не употреблять жареные и копченые блюда и переработанную мясную продукцию.

Кроме того, необходимо следить за весом и поддерживать его, пить два литра жидкости и вести активный образ жизни. Для профилактики заболевания необходимо избегать прямых солнечных лучей, беречь кожу от ожогов и отказаться от посещения солярия. В случае если есть хронические заболевания, то нужно вовремя их лечить у специалистов и не заниматься самолечением.

«Помните, что в начале онкологические заболевания себя никак не проявляют. Именно поэтому так важно регулярно проходить обследования», - заключили в профильном комитете.