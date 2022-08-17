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Передвижной комплекс псковской инфекционки приедет в Плюссу 24 августа

Фото: Струго-Красненская МБ

Плановый выезд мультидисциплинарной бригады врачей Псковской областной инфекционной клинической больницы в посёлок Плюсса состоится 24 августа. Об этом сообщается в группе «Струго-Красненская межрайонная больница» в соцсети «ВКонтакте».

Медики будут работать у филиала поликлиники «Плюсский», расположенного на улице Ленина, 30. С 10:00 до 14:00 специалисты будут проводить приём по полису ОМС: местные жители могут получить консультацию инфекциониста, пульмонолога, лора (с возможностью последующей госпитализации).

На приём нужно записаться предварительно через заведующую поликлиникой Ирину Балыбердину. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС.

Также предусмотрена возможность пройти экспресс-исследование на ВИЧ.

Кроме того, с 14:00 до 16:00 желающие смогут пройти различные лабораторные исследования платно: анализы крови и клеща на клещевой энцефалит и боррелиоз, аллергодиагностику и исследования на паразитозы, острые кишечные заболевания, герпесвирусы, гепатиты, диагностику COVID-19 (ПЦР, ИХА, антитела) и многие другие.

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