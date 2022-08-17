Срочная доставка «Почты России» теперь доступна в отделениях Санкт-Петербурга

11:58, 17 августа 2022, ПАИ

Клиенты почты в Санкт-Петербурге теперь могут получить посылку из отделения на дом меньше чем за час. Среднее время, за которое приезжает курьер, – 37 мин., сообщили Псковскому агентству информации в УФПС Псковской области.

Оформить и оплатить услугу можно на сайте и в мобильном приложении почты, когда посылка поступит в отделение. Следующим городом, где появится сервис, станет Казань.

«Развитие срочной доставки в крупных городах – один из приоритетных проектов почты. Мы делаем современный сервис, которому доверяют клиенты. Получатель может оформить услугу в удобное время, с онлайн-оплатой и без очередей. В наших планах – масштабировать ее на все города-миллионники», – отметил управляющий продуктами последней мили «Почты России» Сурен Аракелян.