Срочная доставка «Почты России» теперь доступна в отделениях Санкт-Петербурга
Клиенты почты в Санкт-Петербурге теперь могут получить посылку из отделения на дом меньше чем за час. Среднее время, за которое приезжает курьер, – 37 мин., сообщили Псковскому агентству информации в УФПС Псковской области.
Оформить и оплатить услугу можно на сайте и в мобильном приложении почты, когда посылка поступит в отделение. Следующим городом, где появится сервис, станет Казань.
«Развитие срочной доставки в крупных городах – один из приоритетных проектов почты. Мы делаем современный сервис, которому доверяют клиенты. Получатель может оформить услугу в удобное время, с онлайн-оплатой и без очередей. В наших планах – масштабировать ее на все города-миллионники», – отметил управляющий продуктами последней мили «Почты России» Сурен Аракелян.
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