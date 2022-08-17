Педсовет организуют в Пскове 22 августа

12:03, 17 августа 2022, ПАИ

22 августа в спортивно-развлекательном парке «Простория» состоится заседание августовского совещания педагогических работников региона. Тема педсовета - «Перспективы развития системы образования Псковской области в условиях перехода на федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Специалисты рассмотрят вопросы формирования и оценки функциональной грамотности, новые подходы к организации современной воспитывающей среды в школах, использование верифицированного цифрового образовательного контента для обучения, взаимодействие с родителями и актуальные навыки педагога.

В рамках совещания запланирована работа восьми тематических секций: «Актуальные задачи развития системы профессионального образования», Секция председателей территориальных организаций профсоюза работников народного образования и науки РФ, «Актуальные вопросы реализации образовательного процесса в государственных общеобразовательных организациях», «Управление качеством образования: проблемы, подходы, перспективы», «Стратегия-2030: логика изменений в сфере дополнительного образования детей», «Анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности комитета по образованию Псковской области», «Цифровая трансформация системы образования», «Развитие процесса воспитания детей: современная стратегия и продуктивные тактики».

В работе заседания примут участие педагоги и руководители муниципальных и государственных организаций общего образования, дополнительного и профессионального образования, руководители муниципальных районов и городов области, руководители органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих полномочия в сфере образования, представители общественных организаций.