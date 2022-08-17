Нетрезвого водителя ВАЗа остановили сотрудники ДПС в Псковском районе

12:45, 17 августа 2022, ПАИ

47-летний пскович повторно сел за руль автомобиля в состоянии опьянения и попался полиции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днём 16 августа на улице Рыбакова в селе Серёдка Псковского района сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21053. Оказалось, что машиной управлял нетрезвый местный житель 1975 года рождения. Ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Отметим, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.