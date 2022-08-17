Антитеррористическую защищённость псковских школ проверили росгвардейцы

14:05, 17 августа 2022, ПАИ

Готовность образовательных учреждений к новому учебному году проверили росгвардейцы в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Мероприятия проходили с целью проверки инженерно-технической укреплённости, обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости.

Росгвардейцы изучили паспорта безопасности, в которых содержится вся информация об учебном заведении, проверили наличие датчиков сигнализации на движение, систему оповещения в здании на всех уровнях и кабинетах, а также систему видеонаблюдения.

Также они организовали учебные тренировки, в ходе которых работники школ нажимали на кнопку тревожной сигнализации и ожидали приезда сотрудников вневедомственной охраны. «Росгвардейцы прибывали на охраняемые объекты в кратчайшие сроки», – отметили в пресс-службе.

Добавим, что в Псковской области подразделения ведомственной охраны Росгвардии с помощью технических средств охраны и кнопок тревожной сигнализации охраняют 597 учреждений образования, из них 230 – дошкольные образовательные учреждений, 232 – общеобразовательные учреждения, 38 – учреждения среднего профессионального образования и 97 – учреждения дополнительного образования.