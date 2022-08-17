Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Россельхозбанк назвал четыре драйвера развития АПК на ближайшие три года

Специалисты экосистемы для аграриев svoefermerstvo.ru от Россельхозбанка назвали четыре ключевых драйвера агропромышленной отрасли на ближайшие три года. В их число вошли развитие отечественных животноводческих и растениеводческих селекционных направлений, создание новых видов удобрений и средств защиты растений, цифровые сервисы для АПК в сфере точного земледелия, а также развитие онлайн-торговли как главный тренд последних двух лет.

1. Первый тренд продиктован обострившимся на фоне санкционных ограничений вопросом обеспеченности отечественного АПК собственными семенами. При этом российские селекционеры в последние годы значительно нарастили объемы исследований и демонстрируют успехи в производстве семенного материала. Новые реалии развернут тренд в сторону импортозамещения и сподвигнут аграриев обратить внимание на семена отечественной селекции. Многие фермеры уже успели по достоинству оценить уровень российских семян, которые позволяют добиваться хороших показателей урожайности и точно адаптированы под реалии российского земледелия.

Реализуемая государством программа развития селекции и семеноводства, а также дополнительные меры господдержки будут способствовать активному развитию семеноводческой отрасли и внутренней селекции в ближайшей перспективе.

Еще один положительный экономический эффект геномной селекции – сокращение рождения в стаде непродуктивных и больных особей. А внедрение инновационных цифровых сервисов по животноводству помогут оптимизировать и автоматизировать процессы ухода за животными. Так, в экосистеме Своё Фермерство уже представлен ряд цифровых сервисов для животноводства, среди них учет и отслеживание рогатого скота с помощью применения RFID-технологий, сервис удаленного консультирования ветеринаров и зоотехников - телеветеринар, мониторинг рождения телят. Эти решения для животноводов можно найти на витрине сервисов платформы Своё Фермерство.

2. Второй тренд – создание новых видов органических удобрений и биологических СЗР – продиктован мировой тенденцией борьбы за экологически чистое земледелие, развитие которого набрало стремительные обороты в нашей стране и в будущем сохранит свою важность.

По данным Национального органического союза, в России уже сейчас сертифицировано более 290 тыс. га земли под органическое производство. Рынок органики показывает интенсивный рост, прибавляя по 10% в год.

Многие из представленных в России органических удобрений уже появились на маркетплейсе Своё Фермерство. Сегодня здесь представлено порядка 300 наименований от десятков производителей. Среди них – торф, гумус, оргавит, мука из морских водорослей, а также особая разработка, созданная на основе переработанного птичьего помета – Гринекс. Присутствуют на маркетплейсе и микробиологические удобрения, в том числе ставший в последние годы популярным Байкал-ЭМ1.

3. Тесно связанный с производством новых видов удобрений и СЗР тренд будущего развития отечественного АПК – разработка и внедрение цифровых сервисов на основе технологий точного земледелия. Эти сервисы помогут предприятиям АПК оптимизировать затраты и добиться более высоких урожаев за счет четкого планирования, грамотного выбора сортов и гибридов исходя из условий конкретного хозяйства (в том числе агрохимического анализа почвы и ее состояния) за счет дозированного внесения удобрений и постоянного мониторинга состояния культур.

4. Тренд номер четыре наметился еще два года назад, со стартом пандемии COVID-19, и продолжает активное развитие, несмотря на снижение эпидемиологического влияния. Абсолютно все виды бизнеса начали массовый переход в формат онлайн-торговли; не осталось в стороне и сельское хозяйство. На этом фоне выросло число различных маркетплейсов, которые с 2020 года показывают кратный рост объемов торговли.

Эксперты платформы Своё Фермерство уверены, что тренд на онлайн-торговлю для предприятий АПК и фермерских хозяйств будет показывать стабильный рост в обозримом будущем.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

17 августа 2022

Великолучане столкнулись с новым видом мошенничества
17 августа 2022

«Ростелеком» запустил сайт для операторов: заказ услуги присоединения на объектах УЦН
17 августа 2022

Любопытную историю из 30-х годов XX века рассказали псковские архивисты
17 августа 2022

Россиян могут оштрафовать на 50 тысяч за хранение велосипеда в подъезде
17 августа 2022

Антитеррористическую защищённость псковских школ проверили росгвардейцы
17 августа 2022

Передвижной комплекс псковской инфекционки приедет в Плюссу 24 августа
17 августа 2022

Почти тысяча человек болеют COVID-19 в Псковской области
17 августа 2022

«Экопром» ликвидировал гору мусора в Гдове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...