Россельхозбанк назвал четыре драйвера развития АПК на ближайшие три года

13:00, 17 августа 2022, ПАИ

Специалисты экосистемы для аграриев svoefermerstvo.ru от Россельхозбанка назвали четыре ключевых драйвера агропромышленной отрасли на ближайшие три года. В их число вошли развитие отечественных животноводческих и растениеводческих селекционных направлений, создание новых видов удобрений и средств защиты растений, цифровые сервисы для АПК в сфере точного земледелия, а также развитие онлайн-торговли как главный тренд последних двух лет.

1. Первый тренд продиктован обострившимся на фоне санкционных ограничений вопросом обеспеченности отечественного АПК собственными семенами. При этом российские селекционеры в последние годы значительно нарастили объемы исследований и демонстрируют успехи в производстве семенного материала. Новые реалии развернут тренд в сторону импортозамещения и сподвигнут аграриев обратить внимание на семена отечественной селекции. Многие фермеры уже успели по достоинству оценить уровень российских семян, которые позволяют добиваться хороших показателей урожайности и точно адаптированы под реалии российского земледелия.

Реализуемая государством программа развития селекции и семеноводства, а также дополнительные меры господдержки будут способствовать активному развитию семеноводческой отрасли и внутренней селекции в ближайшей перспективе.

Еще один положительный экономический эффект геномной селекции – сокращение рождения в стаде непродуктивных и больных особей. А внедрение инновационных цифровых сервисов по животноводству помогут оптимизировать и автоматизировать процессы ухода за животными. Так, в экосистеме Своё Фермерство уже представлен ряд цифровых сервисов для животноводства, среди них учет и отслеживание рогатого скота с помощью применения RFID-технологий, сервис удаленного консультирования ветеринаров и зоотехников - телеветеринар, мониторинг рождения телят. Эти решения для животноводов можно найти на витрине сервисов платформы Своё Фермерство.

2. Второй тренд – создание новых видов органических удобрений и биологических СЗР – продиктован мировой тенденцией борьбы за экологически чистое земледелие, развитие которого набрало стремительные обороты в нашей стране и в будущем сохранит свою важность.

По данным Национального органического союза, в России уже сейчас сертифицировано более 290 тыс. га земли под органическое производство. Рынок органики показывает интенсивный рост, прибавляя по 10% в год.

Многие из представленных в России органических удобрений уже появились на маркетплейсе Своё Фермерство. Сегодня здесь представлено порядка 300 наименований от десятков производителей. Среди них – торф, гумус, оргавит, мука из морских водорослей, а также особая разработка, созданная на основе переработанного птичьего помета – Гринекс. Присутствуют на маркетплейсе и микробиологические удобрения, в том числе ставший в последние годы популярным Байкал-ЭМ1.

3. Тесно связанный с производством новых видов удобрений и СЗР тренд будущего развития отечественного АПК – разработка и внедрение цифровых сервисов на основе технологий точного земледелия. Эти сервисы помогут предприятиям АПК оптимизировать затраты и добиться более высоких урожаев за счет четкого планирования, грамотного выбора сортов и гибридов исходя из условий конкретного хозяйства (в том числе агрохимического анализа почвы и ее состояния) за счет дозированного внесения удобрений и постоянного мониторинга состояния культур.

4. Тренд номер четыре наметился еще два года назад, со стартом пандемии COVID-19, и продолжает активное развитие, несмотря на снижение эпидемиологического влияния. Абсолютно все виды бизнеса начали массовый переход в формат онлайн-торговли; не осталось в стороне и сельское хозяйство. На этом фоне выросло число различных маркетплейсов, которые с 2020 года показывают кратный рост объемов торговли.

Эксперты платформы Своё Фермерство уверены, что тренд на онлайн-торговлю для предприятий АПК и фермерских хозяйств будет показывать стабильный рост в обозримом будущем.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.