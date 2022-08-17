Соревнования по кикбоксингу пройдут в Острове
Соревнования по кикбоксингу пройдут в Острове в начале сентября. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Развитие единоборств в Островском районе обсудили с президентом Федерации кикбоксинга Псковской области Сергеем Колосовым. Работа секций бокса, кикбоксинга и других дисциплин, уверен, будет пользоваться спросом у детей и подростков», – отметил он.
По словам Дмитрия Быстрова, он договорился с Сергеем Колосовым провести соревнования по кикбоксингу в Острове в начале сентября.
Комментарии: 0 Обсудить >>>