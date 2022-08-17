В кошачьем отделении псковского приюта «Лесопилка» объявлен карантин

13:04, 17 августа 2022, ПАИ

В кошачьем отделении зооприюта «Лесопилка» объявлен карантин. Об этом волонтеры сообщили в группе «Зоозащита. Им нужна наша помощь!» в социальной сети «ВКонтакте».

«Пять кошек, одна за другой, заболели кальцивирозом. Пять кошек из 30 - это много. Возможно, будут ещё больные. Откуда пришел вирус? Возможно, от новеньких. Все давно живущие в приюте кошки привиты. Но всё равно и они под угрозой заражения. Под угрозой и те кошки, которые передерживаются после стерилизации. Поэтому их в этот четверг не отдаем. Тоже будут сидеть на карантине», - рассказали зоозащитники.

Сотрудники «Лесопилки» добавили, что будут благодарны, если в приют привезут «Мирамистин», другими лекарствами животные обеспечены. Отделение закрыто для посещения. Желающие помочь приюту могут обратиться к волонтерам в социальной сети «ВКонтакте» или по номеру телефона 89113623125 (Вера Короткова).