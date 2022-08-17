Великолукский теннисист одержал победу на всероссийском любительском турнире

13:12, 17 августа 2022, ПАИ

Великолучанин Александр Осипов занял первое место на Всероссийском любительском турнире по настольному теннису. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис города Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге 13-14 августа. В них приняли участие 129 спортсменов из 53 регионов России.

Во второй день участников разделилил на три дивизиона, в каждом из которых определялся сильнейший спортсмен. Так, в дивизионе «Челлендж» Осипов Александр в первом матче одержал победу над победителем предыдущего года «Челленджа» Родионовым Дмитрием (3:2), а в четвертьфинале одолел серебряного призера турнира 2019 года Иванова Сергея (3:2).

По итогам турнира Псковская область получила право представить +1 спортсмена на следующем любительском чемпионате России.

От Псковской области в турнире также участвовали Михаил Краснов и Николай Сапиташ. В первый день соревнований отличился Николай Сапиташ, который смог обыграть представителя Москвы Никитина Евгения, тот закончил турнир 8-м номером.