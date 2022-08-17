ЕР передала школьные комплекты более чем 50 тысячам школьников из РФ и ЛДНР

14:28, 17 августа 2022, ПАИ

Ежегодно в рамках акции «Единой России» «Собери ребёнка в школу» помощь получают более 160 тысяч детей из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей по всей стране, сообщила координатор партпроекта «Новая школа», первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Акция «Собери ребёнка в школу» стала партийной традицией. Мы собираем и выдаем канцелярию, наборы для творчества, рюкзаки. В Воронежской области наряду с рюкзаками с канцтоварами для детей приобретают школьную и спортивную форму. В Ямало-Ненецком региональном отделении «Единой России» школьные принадлежности передадут, в том числе, детям-инвалидам, ребятам, которые находятся в социально опасном положении, и тем, кто остался без попечения родителей», - отметила она.

В акции «Единой России» принимают участие депутаты, представители бизнеса, неравнодушные граждане и сами учащиеся. Сбор школьных принадлежностей проходит в общественных приёмных партии, её региональных и местных отделениях, волонтёрских центрах — таких пунктов приёма в регионах открыто более 4 тысяч.

В этом году наборы к 1 сентября «Единая Россия» передаёт детям в ПВР, на Донбасс и освобождённые территории. Их можно получить в гуманитарных центрах партии. Также их привозят семьям на дом волонтёры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской Роты».

Например, комплекты для школьников Мариуполя доставили от Тульского отделения «Единой России», для детей Лутугинского района ЛНР — от Ульяновского. Помощь от Ставропольского отделения «Единой России» поступила школьникам Антрацита в ЛНР. Самарское отделение партии отправило фуры с грузом к новому учебному году для школьников города Снежное в ДНР. В машинах с гуманитарном грузом — комплекты компьютерной техники и интерактивные доски, канцелярские и школьные принадлежности.

«В Волчанском и Купянском гуманитарных центрах «Единой России» в Харьковской области в рамках акции «Собери ребёнка в школу» работают отделы, где можно получить канцелярские товары для нового учебного года. Мы раздали уже более 4 тысяч таких наборов и сейчас акция в самом разгаре», — сообщил депутат Госдумы Артём Туров, курирующий гуманитарную миссию «Единой России» в Харьковской области.

Также школьные комплекты от «Единой России» получат дети погибших военных.

«Псковское региональное отделение «Единой России» ежегодно помогает детям из малообеспеченных и многодетных семей подготовиться к новому учебному году. Депутаты фракции «Единая Россия» всех уровней традиционно присоединяются к благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Мы передаем канцелярские принадлежности, рюкзаки в многодетные семьи или семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации, им зачастую очень непросто приобрести всё это самостоятельно. Также наборы канцелярских товаров в волонтерские центры и пункты сбора гуманитарной помощи в местные приемных партии передают предприниматели, меценаты и просто неравнодушные граждане. Партия поможет в этом году не только псковским семьям. Канцелярские наборы, книги наши волонтеры отправят также в подшефный региону Бериславский район Херсонской области, чтобы дети там тоже могли пойти в школу наравне со своими сверстниками», - сказал руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов, региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Армен Мнацаканян.

Напомним, старт акции «Единой России» «Собери ребёнка в школу» в этом году был дан 27 июня в Краснодоне в ЛНР.