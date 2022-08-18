Астрология в помощь домохозяйке: заготовки на зиму с учётом лунного календаря

14:54, 18 августа 2022, ПАИ

Я уже не раз писала, что для повседневных бытовых дел Луна - самая важная планета, она оказывает влияние буквально на все процессы, в которых мы с вами участвуем. Ночное светило ближе всего к Земле, очень быстро «бегает» и своим движением создает нам тот или иной эмоциональный и событийный фон. Астрологи, делая ежедневные прогнозы, ориентируются на знак Луны, её фазы и аспекты, которые она делает с другими планетами.

Некоторые астрологи из дома не выйдут, не заглянув в лунный календарь. Конечно, до фанатизма доходить не стоит, вряд ли для похода в булочную имеет значение положение Луны, если только это не день повышенного травматизма. Но, например, даже процесс банальной уборки пойдёт значительно веселее на Луне в Деве, Скорпионе или Овне. Можете проверить сами. Я уж не говорю о таких вещах, как медицинское вмешательство, деловые переговоры или старт нового дела. Новый поклонник моей приятельницы очень удивился, узнав, что она, записываясь к парикмахеру, не учитывает, убывающая Луна или растущая. Две его предыдущие жены считали это очень важным фактором, он был уверен, что все женщины ведут себя так же.

Я уже приводила пример, как мой учитель астрологии, в самом начале моего обучения, поставил меня в тупик вопросом: на какой Луне лучше всего печь пироги? Луна оказывает влияние не только на приливы, отливы, рост растений, биоритмы человека, но и способность теста подниматься и прочие результаты в кулинарии. Поэтому сегодня предлагаю поговорить на такую тему, как заготовки на зиму. Для скептиков поясню. Знак Луны влияет на то, с какой скоростью размножаются бактерии, то есть на процессы возможного гниения, как быстро из овощей уходит влага, на способность накапливать витамины и т. д.

Итак, календарь заготовок на оставшуюся часть августа и сентябрь:

Для сбора ягод, грибов и плодов (кроме корнеплодов) лучше всего подходят дни: 18, 23, 24, 30, 31 августа, 3, 4, 7, 8, 27, 30 сентября.

Для выкапывания корнеплодов: 25, 26, августа, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24 сентября.

Для варки варенья: 17, 25, 26 августа, 4, 12, 13, 21, 22 сентября.

Для консервирования овощей: 17, 18, 19 августа, 11, 12, 13, 22 сентября.

Для заморозки овощей и фруктов: 22, 23, 31 августа, 5, 6, 10, 11, 19, 20 сентября.

Для квашения капусты: 3, 4, 12, 13, 14, 15, 30 сентября.

Для укладки урожая на длительное хранение: 20, 21, 25, 26 августа, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25 сентября.

Для сушки овощей, фруктов и грибов: 17, 25, 26, 27 августа, 21, 22, 30 сентября.