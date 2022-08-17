Многодетные могут получить до 450 тысяч рублей через «Госуслуги»

14:07, 17 августа 2022, ПАИ

Подать заявку на субсидию от государства для погашения ипотеки в размере до 450 тысяч рублей многодетные семьи теперь могут с помощью нового сервиса на «Госуслугах». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

Услугу выплаты предоставляет «ДОМ.РФ». Выплата доступна семьям, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года появился третий или последующий ребёнок. Возраст старших детей и наличие официальной регистрации брака не имеют значения. Кредитный договор должен быть подписан до 1 июля 2024 года, отметили в ведомстве.

«Ранее для получения выплаты необходимо было обратиться лично в банк, выдавший ипотечный кредит, с заявлением и полным комплектом документов. Теперь же заявление на субсидию можно оформить полностью онлайн, не тратя время на посещение отделений», – сказал замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

Выплату можно получить на погашение ипотечного кредита, выданного на покупку жилья в строящемся доме, новостройках или на вторичном рынке, на приобретение и строительство дома, покупку земельного участка под ИЖС, садоводство и подсобное хозяйство и на другие цели, предусмотренные программой. Для подачи заявления необходимо иметь подтвержденную учётную запись на «Госуслугах», подать заявление может сам заёмщик или его поручитель.