Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Многодетные могут получить до 450 тысяч рублей через «Госуслуги»

Подать заявку на субсидию от государства для погашения ипотеки в размере до 450 тысяч рублей многодетные семьи теперь могут с помощью нового сервиса на «Госуслугах». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

Услугу выплаты предоставляет «ДОМ.РФ». Выплата доступна семьям, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года появился третий или последующий ребёнок. Возраст старших детей и наличие официальной регистрации брака не имеют значения. Кредитный договор должен быть подписан до 1 июля 2024 года, отметили в ведомстве.

«Ранее для получения выплаты необходимо было обратиться лично в банк, выдавший ипотечный кредит, с заявлением и полным комплектом документов. Теперь же заявление на субсидию можно оформить полностью онлайн, не тратя время на посещение отделений», – сказал замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

Выплату можно получить на погашение ипотечного кредита, выданного на покупку жилья в строящемся доме, новостройках или на вторичном рынке, на приобретение и строительство дома, покупку земельного участка под ИЖС, садоводство и подсобное хозяйство и на другие цели, предусмотренные программой. Для подачи заявления необходимо иметь подтвержденную учётную запись на «Госуслугах», подать заявление может сам заёмщик или его поручитель.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

17 августа 2022

Великолучане столкнулись с новым видом мошенничества
17 августа 2022

«Ростелеком» запустил сайт для операторов: заказ услуги присоединения на объектах УЦН
17 августа 2022

Любопытную историю из 30-х годов XX века рассказали псковские архивисты
17 августа 2022

Россиян могут оштрафовать на 50 тысяч за хранение велосипеда в подъезде
17 августа 2022

Антитеррористическую защищённость псковских школ проверили росгвардейцы
17 августа 2022

Передвижной комплекс псковской инфекционки приедет в Плюссу 24 августа
17 августа 2022

Почти тысяча человек болеют COVID-19 в Псковской области
17 августа 2022

«Экопром» ликвидировал гору мусора в Гдове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...