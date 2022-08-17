Санаторий «Голубые озёра» объявляет акцию для пенсионеров

14:48, 17 августа 2022, ПАИ

Санаторий «Голубые озёра», расположенный в деревне Опухлики Невельского района, предлагает пенсионерам (гражданам РФ) путёвки со скидкой 20 %. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Также в рамках федеральной программы при бронировании и оплате с 25 августа по 10 сентября 2022 года есть возможность получить возврат 20 % от стоимости путёвки при оплате картой «МИР».

В стоимость путёвки включено:

• проживание в комфортабельных, полностью оснащённых номерах,

• диетическое трёхразовое питание по системе «заказ – меню»,

• комплекс лечебных процедур по назначению врача (в зависимости от показаний и противопоказаний).

Условия акции:

• необходимо предоставить справку или удостоверение, подтверждающие статус пенсионера,

• путёвки реализуются только для физических лиц,

• период действия акции – с 01.10.2022 по 30.12.2022 и с 10.01.2023 по 31.05.2023,

• путёвки по акции возможно приобрести с 1 августа 2022 года,

• последняя дата пребывания в санатории по данной акции – 31 мая 2023 года,

• необходимо наличие санаторно-курортной карты (для оздоровления не требуется).

Время заезда – 8:00, время выезда из санатория – 20:00. Оплата 100 % стоимости онлайн на сайте санатория или в кассе санатория при заселении.

Акция продлится с 1 октября по 30 декабря и с 10 января по 31 мая. Скидка 20 % предоставляется от стандартной цены на путёвки, не действует на лечебные программы и акционные предложения. Путёвки по акции доступны к приобретению с 1 августа 2022 года. Кешбэк 20 % предоставляется при стопроцентной предоплате картой «МИР» на сайте санатория. По вопросам бронирования следует звонить по телефону 8-911-888-88-31 в рабочие дни с 9:00 до 17:00.