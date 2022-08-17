Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Санаторий «Голубые озёра» объявляет акцию для пенсионеров

Санаторий «Голубые озёра», расположенный в деревне Опухлики Невельского района, предлагает пенсионерам (гражданам РФ) путёвки со скидкой 20 %. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Также в рамках федеральной программы при бронировании и оплате с 25 августа по 10 сентября 2022 года есть возможность получить возврат 20 % от стоимости путёвки при оплате картой «МИР».

В стоимость путёвки включено:
• проживание в комфортабельных, полностью оснащённых номерах,
• диетическое трёхразовое питание по системе «заказ – меню»,
• комплекс лечебных процедур по назначению врача (в зависимости от показаний и противопоказаний).

Условия акции:
• необходимо предоставить справку или удостоверение, подтверждающие статус пенсионера,
• путёвки реализуются только для физических лиц,
• период действия акции – с 01.10.2022 по 30.12.2022 и с 10.01.2023 по 31.05.2023,
• путёвки по акции возможно приобрести с 1 августа 2022 года,
• последняя дата пребывания в санатории по данной акции – 31 мая 2023 года,
• необходимо наличие санаторно-курортной карты (для оздоровления не требуется).

Время заезда – 8:00, время выезда из санатория – 20:00. Оплата 100 % стоимости онлайн на сайте санатория или в кассе санатория при заселении.

Акция продлится с 1 октября по 30 декабря и с 10 января по 31 мая. Скидка 20 % предоставляется от стандартной цены на путёвки, не действует на лечебные программы и акционные предложения. Путёвки по акции доступны к приобретению с 1 августа 2022 года. Кешбэк 20 % предоставляется при стопроцентной предоплате картой «МИР» на сайте санатория. По вопросам бронирования следует звонить по телефону 8-911-888-88-31 в рабочие дни с 9:00 до 17:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

17 августа 2022

Человеческий череп нашли в лесу псковские грибники
17 августа 2022

Молодые учёные из Псковской области могут принять участие во всероссийском конкурсе

17 августа 2022

Михаил Ведерников одобрил идею создания книги о медиках Псковской области
17 августа 2022

Уроженец Псковской области вновь назначен первым замгендиректора Роскосмоса
17 августа 2022

25-летний мужчина пропал в Великих Луках
17 августа 2022

Астрономический фестиваль в Пскове перенесли с Соколихи на набережную
17 августа 2022

В Великих Луках усилят меры безопасности во время празднования Дня города
17 августа 2022

Специалист рассказал об отличиях хорошей пиццы из доставки от плохой

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...