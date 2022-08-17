«Танк на место поставьте, потом извиним»: русские хакеры обвалили государственные и платёжные сервисы Эстонии

14:48, 17 августа 2022, ПАИ

Российские хакеры из группировки Killnet организовали массовую кибератаку на 207 государственных и негосударственных сайтов Эстонии, предположительно в ответ на снос памятника советскому танку T-34 в Нарве. Об этом они сообщили в своём Telegram-канале.

«В данный момент в Эстонии наблюдаются большие проблемы с оплатой онлайн. Танк на место поставьте, потом извиним», — говорится в сообщении.

В Нарве с утра 16 августа по решению правительства начали демонтировать семь советских мемориалов, в том числе танк-памятник Т-34. При этом МИД Эстонии пригрозил лишать вида на жительство сторонников наследия СССР.