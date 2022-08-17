Гимнастка Елизавета Полстяная решила не продолжать карьеру в Латвии

15:10, 17 августа 2022, ПАИ

Гимнастка Елизавета Полстяная не будет продолжать спортивную картеру в Латвии. Об этом пишет Telegram-канал «Шпроты в изгнании | Новости Латвии».

Спортсменка пояснила, что после того, как ей поставили ультиматум: или она отказывается от гражданства РФ, или ее отстраняют от сборной Латвии по художественной гимнастике, она уехала в Россию и тренировалась в домашних условиях. Принятые Латвийским олимпийским комитетом (LOK) 18 мая поправки в отношении спортсменов, имеющих российское гражданство, не позволяют Полстяной двигаться к цели – квалификации и участию в Олимпиаде.

«В связи с вышеуказанными обстоятельствами, ограничениями моей спортивной деятельности и сложившейся ситуацией недопонимания я больше не вижу возможности продолжения своей спортивной карьеры в Латвии», – говорится в обращении Елизаветы Полстяной.