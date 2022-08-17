Молодые учёные из Псковской области могут принять участие во всероссийском конкурсе

17:55, 17 августа 2022, ПАИ

Молодые учёные и педагоги Псковской области могут принять участие в конкурсах всероссийской просветительской экспедиции «От учителя к учёному. Дорогами гражданственности», сообщает Telegram-канал комитета по образованию Псковской области.

В 2022 году в рамках всероссийской просветительской экспедиции пройдут два конкурса для учителей и учёных. В них примут участие историки, психологи, культурологи, филологи, журналисты, политологи, социологи и другие специалисты гуманитарных и социальных наук.

Подать заявку на сайте экспедициямоейстраны.рф могут учителя школ, педагоги колледжей, техникумов и дополнительного образования, преподаватели вузов и специалисты из некоммерческих организаций, работающих с детьми и молодёжью.